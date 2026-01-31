Индексация выше инфляции: что изменится для получателей соцпенсий с 1 апреля

Социальные пенсии в России с 1 апреля будут увеличены на 6,8%. Индексация затронет почти 3,5 млн человек и превысит уровень прошлогодней инфляции, что позволит поддержать доходы наиболее социально уязвимых граждан, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Каплан Панеш.

Как пояснил парламентарий, апрельское повышение социальных пенсий проводится по отдельному механизму и не напрямую связано с официальным уровнем инфляции. Размер индексации установлен исходя из роста прожиточного минимума пенсионера, который за прошедший период увеличился на 6,8%. Для сравнения, инфляция в прошлом году составила 5,6%.

По словам Панеша, это означает, что выплаты в реальном выражении вырастут быстрее цен, что является важной мерой социальной поддержки.

Депутат отметил, что индексация коснется всех получателей социальных пенсий — вне зависимости от того, работают они или нет. Основную часть получателей, порядка 3,2 млн человек, составляют неработающие граждане. Еще около 255 тыс. человек продолжают трудовую деятельность, но также получат прибавку.

Социальная пенсия назначается не по возрасту, а по иным основаниям. Ее получают инвалиды всех групп, включая детей-инвалидов и инвалидов с детства, граждане без достаточного страхового стажа и пенсионных баллов, а также дети и нетрудоспособные члены семей, потерявшие кормильца, если у умершего не было страхового стажа.

По данным депутата, средний размер социальной пенсии в России в настоящее время превышает 15,5 тыс. рублей. После апрельской индексации эта сумма увеличится примерно до 16,5 тыс. рублей. Базовая социальная пенсия по старости после повышения составит около 9,4 тыс. рублей.

Панеш напомнил, что индексация социальных пенсий — не единственная мера поддержки в этом году. С 1 января страховые пенсии были увеличены на 7,6%. В результате стоимость одного пенсионного балла выросла до 156,76 рубля, а размер фиксированной выплаты — до 9 584,69 рубля.

Для граждан старше 80 лет и инвалидов I группы фиксированная выплата с начала года выплачивается в двойном размере и составляет 19 169,38 рубля. Кроме того, с 1 февраля на 5,6% были проиндексированы различные социальные пособия и ежемесячные денежные выплаты, включая выплаты инвалидам и ветеранам.

Ранее климатолог объяснила, опасны ли высокие сугробы для экологии городов.