Индиец едва не угробил самолет с пассажирами, пытаясь открыть дверь в полете

Пассажир индийского самолета был очарован полетом и решил открыть дверь, дабы оценить красоту во всей полноте. Его вовремя остановили стюардессы. Об этом пишет издание «Vse42.ru» со ссылкой на зарубежный источник.

22-летний житель города Банкура впервые в жизни летел на самолете. Уже во время полета он решил, что на судне можно открывать двери, раз нет возможности сделать это с окнами. Пассажир уже был близок к цели, как его неожиданно остановили бортпроводники. Им пришлось объяснять удивленному индийцу, что он едва не создал аварийную ситуацию и разгерметизацию салона.

После приземления мужчину задержали и обвинили в намерении создать ЧП на судне, которое могло стоить людям жизни. Однако нарушитель все отрицал. По его словам, он просто держался за ручку, но не собирался открывать дверь.

Ранее сообщалось, что МИД Киргизии рекомендовал пока не посещать Российскую Федерацию, отказаться от вылетов и наземных путешествий.