Индиец переехал в Россию, женился и подписал контракт с Минобороны

Индийский гражданин исполнил свою давнюю мечту, перебравшись в Россию, а затем принял решение участвовать в специальной военной операции. Об этом сообщил телеграм-канал URA.RU.

Согласно информации издания, Сридхар Рауагуру с юных лет грезил о жизни в России. Параллельно он мечтал о карьере военного, что было невозможным в Индии из-за законодательных ограничений.

В 2022 году он переехал в Пермский край, где встретил свою будущую жену — русскую девушку. После свадьбы он принял православную веру. Летом 2024 года мужчина заключил контракт с Министерством обороны РФ. Недавно стало известно о его гибели. За проявленные качества он был удостоен ордена Мужества посмертно.

Ранее сообщалось, что боец СВО добился демобилизации ради шестерых детей.