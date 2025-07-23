Боец СВО добился демобилизации ради шестерых детей

Участник специальной военной операции из Челябинской области добился демобилизации после отказа сдавать шестерых детей в интернат. Пока он был на фронте, его жена попала в реанимацию, военному пришлось выбирать между службой и семьей. Об этом сообщает Lenta.ru.

История челябинского бойца стала примером борьбы за семейные ценности. Доброволец отправился на фронт, оставив дома жену и пятерых детей. Однако после шестых родов у супруги начались серьезные проблемы с сердцем — ее экстренно доставили в московский институт Склифосовского, где она провела полгода в реанимации.

Хотя бойцу и предоставили кратковременный отпуск, его отказ возвращаться на службу (он не согласился с требованием оформить детей в интернат) обернулся розыском как дезертира. Полгода семья жила в ожидании уголовного наказания.

Ситуация разрешилась только после вмешательства депутата Госдумы Яны Лантратовой. Серия обращений в Минобороны привела к прекращению уголовного дела и демобилизации бойца.

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