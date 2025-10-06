Индия готовится закупить новые С-400 у России

Министерство обороны Индии на текущей неделе проведет переговоры с российской стороной о приобретении новой партии зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф». Как сообщает Hindustan Times со ссылкой на информированные источники, речь идет как минимум о пяти боевых установках, которые позволят закрыть пробелы в национальной системе ПВО.

По данным издания, стороны уже достигли договоренностей о закупочной цене, однако детали поставок находятся на стадии согласования. Уникальность сделки заключается в ее условиях: Индия может напрямую закупить только три комплекса, а оставшиеся два будут собраны на мощностях частных индийских компаний в рамках соглашения о передаче технологий. Ожидается, что все формальности будут улажены до запланированного на 5 декабря визита президента России Владимира Путина в Дели.

Ранее Макрон высмеял инициативу фон дер Ляйен о «железном куполе» для Европы.