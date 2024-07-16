«Индия выбрала свою стратегию»: политолог Мезюхо оценил скандальные слова Зеленского

Политолог Иван Мезюхо отреагировал на новости о том, что украинского посла вызвали в МИД Индии после слов лидера Киевского режима Владимира Зеленского. В беседе с RT специалист объяснил, почему визит индийского премьер-министра Нарендры Моди в Россию так рассердил украинского главу.

Заявления Зеленского политолог оценил как «неадекватные». Зеленский назвал «сокрушительным ударом» по мирным усилиям на Украине приезд Моди в Москву. Такие резкие заявления вызвали ожидаемую реакцию со стороны Индии: посла вызвали на ковер, провели беседу и пригрозили мерами.

По словам Мезюхо, Индия не поменяет своей стратегии, так как никогда не воспринимала Зеленского и весь существующий украинский режим всерьез.

«Индия выбрала свою стратегию во внешней политике, и, согласно этой стратегии, Нарендра Моди поддерживает очень близкие контакты с Владимиром Путиным», — заключил эксперт.

Мезюхо считает, что Индия будет продолжать сотрудничество с Россией в прежнем ключе, заключая взаимовыгодные соглашения и следуя договоренностям.

Напомним, Индия хочет наладить экспорт в Россию, увеличить поставки. Она просила рассмотреть возможность изменения некоторых нетарифных барьеров и расчетов по схеме рупия-рубль. Усиление в торговле может произойти по инженерно-техническим товарам, электронике и другим позициям.

Ранее сообщалось, что индийский МИД вызвал к себе посла Украины из-за высказываний Зеленского.