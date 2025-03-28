Индия заблокировала доступ в порт танкеру с нефтью из России

Танкер под флагом Гондураса, который перевозил российскую нефть, не получил разрешение на заход в порт Вадинар в Индии, чтобы произвести разгрузку. Об этом пишет Bloomberg.

Как утверждается в материале, танкер Andaman Skies считается частью теневого флота РФ, а груз был предназначен для госкомпании Indian Oil. Судно было загружено в Мурманске еще 24 февраля и готовилось передать партию для покупателя 30 марта, но было заблокировано в индийском порту.

Поводом для такого решения стало отсутствие необходимых документов, уточняет Bloomberg. В том числе танкер, который заходит в индийские порты с нефтью, по правилам страны, не может быть старше 20 лет, а Andaman Skies был построен в 2004 году. Сертифицировала его компания Dakar Class, но ее сертификат не признается в Индии.

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