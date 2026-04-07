Индийское кино в Раменском: в спорткомплексе собрали звезд для зрелищных съемок

Обычный зал для бадминтона в подмосковном Раменском на несколько дней перестал быть скучным спортивным объектом. Как пишет REGIONS , спорткомплекс «Борисоглебский» превратился в пеструю индийскую арену — именно такую, какую хотят видеть зрители нового совместного проекта России и Индии, фильма «Смэш». Местные стены, привыкшие к счету на табло и свисту воланов, теперь помнят дубли, хлопки хлопушки и команды режиссера.

Режиссер Максим Кузнецов, оценивая условия работы, не скупится на похвалу. По его словам, площадка заслуживает твердой десятки из десяти: пожелания съемочной группы исполняют быстро и профессионально, а техническая база комплекса не подвела ни разу.

Сюжет картины закручен вокруг российской бадминтонистки, которая пробивается на престижный турнир в Индию. Это не просто спортивная драма о преодолении, победах и горьких поражениях, но и история с любовной линией. На площадке уже отметились российские актеры Алена Михайлова, Таисия Калинина, Денис Прытков и Алена Хмельницкая. К ним присоединилась индийская звезда Саями Кхер, которая ради роли временно обосновалась в Раменском и, по слухам, уже прониклась местным гостеприимством.

Реализма происходящему на экране добавят профессиональные дублеры из национальных сборных России и Индии. Более того, в кадре появится главный тренер российской команды Клавдия Майорова — в своем собственном амплуа. Создатели делают ставку на высокую зрелищность: современные камеры и компьютерная графика, по задумке, передадут динамику каждого розыгрыша — от подачи до того самого решающего удара, давшего название фильму.

Проект реализуют российская компания «Смена» и индийская Kartina Entertainment при поддержке Министерства культуры РФ и Национальной федерации бадминтона России. Съемки в Раменском продлятся до 10 апреля. Увидеть результат зрители смогут только в 2027 году, когда картина выйдет в широкий прокат.

