Индонезия введет возрастные ограничения на доступ к соцсетям

В Индонезии планируют ввести возрастные ограничения на доступ к соцсетям. С данной инициативой выступило Министерство связи и цифровых технологий страны.

Цель реализации данной меры — усиление защиты детей в цифровом пространстве. Данный проект пока находится на стадии обсуждения.

Министр связи и цифровых технологий Меутья Хафид подписала указ о создании специальной группы, которая рассмотрит ограничения, связанные с защитой детей в цифровом пространстве. В нее войдут представители министерства, ученые, деятели детского образования, представители организации Save The Children, психологических учреждений и ведомств по защите детей.

Группа приступит к работе с 3 февраля. Президент Индонезии Прабово Субианто распорядился, чтобы положение о защите детей в цифровом пространстве было завершено в течение одного-двух месяцев. Данная мера направлена ​​в первую очередь на решение проблемы потребления порнографических материалов среди юных жителей Индонезии.

Ранее депутат Милонов предложил запретить подросткам до 14 лет пользоваться соцсетями без разрешения родителей.