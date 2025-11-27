«Инфаркт или инсульт стоят на пороге»: какое давление требует срочного визита к врачу

Врач и телеведущий Сергей Агапкин предупредил о критически высоком артериальном давлении, при котором инфаркт или инсульт становятся неизбежной угрозой. Поводом для тревоги стал случай 43-летнего пациента. Об этом сообщает Lenta.ru.

Во время эфира телепрограммы Сергей Агапкин столкнулся с показателями, которые назвал смертельно опасными. Мужчина 43 лет пожаловался на артериальное давление, которое у него поднималось до 235 на 110 миллиметров ртутного столба.

Врач заявил, что при таких экстремальных значениях человеку требуется немедленная консультация кардиолога. Он образно описал ситуацию, заявив, что инфаркт и инсульт в таком случае буквально стоят на пороге, решая, кто из них первым нанесет удар.

Агапкин пояснил, что даже давление выше 160 миллиметров ртутного столба систематически разрушает организм. Среди возможных последствий — тяжелейшие поражения почек, развитие сердечной недостаточности и необратимая потеря зрения. Медик подчеркнул, что гипертония давно перестала быть проблемой исключительно пожилых людей, все чаще затрагивая и молодых.

