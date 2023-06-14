Инфаркт из-за грязного туалета: разбираемся, почему женщины тяжелее переживают проблемы с сердцем

Хотя женщины реже подвержены заболеваниям сердца, риски у представительниц прекрасного пола очень высоки. Дело в том, что сердечно-сосудистые заболевания у мужчин и женщин протекают по-разному.

Женщины тяжелее переживают инфаркты, риск осложнений у них выше. Это случается из-за того, что в больницу с данным диагнозом женщины попадают уже в более зрелом возрасте, чем мужчины. А при сопутствующих возрастных заболеваниях выздоровление усложняется.

«Кроме того, женщинам реже вовремя ставят верный диагноз при инфаркте. Нужное лечение пациентка получает не сразу, теряется драгоценное время. Если говорить о причинах инфаркта, то основные факторы риска и у мужчин, и у женщин схожи. Это стресс, вредные привычки, ожирение. Но есть и особенности», – объясняет корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» врач-кардиолог Ольга Якушева.

Так, на риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний у женщин могут влиять раннее начало менструации и ранняя менопауза, выкидыши и гистерэктомия, а также рак груди.

«Кроме того, женщины чаще подвержены депрессиям и стрессам из-за проблем в семье, а также дополнительной нагрузки в виде домашних забот. Если женщина после работы вынуждена в одиночку заниматься уборкой и ухаживать за детьми, то это становится серьезным фактором риска возникновения инфаркта», – заключила эксперт.

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