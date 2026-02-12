Инфаркт в хрустящей панировке: кардиолог назвала еду с повышенным риском внезапной смертности

Елизавета Скородумова, врач-кардиолог, в беседе с «Лентой.ру» заявила о прямой связи между повседневными продуктами и риском внезапной смерти. По словам специалиста, жареная пища и ультрапереработанные продукты способствуют развитию сердечно-сосудистых заболеваний, инфарктов и инсультов.

Как отметила кардиолог, крупномасштабные исследования подтверждают: регулярное употребление жареных продуктов и насыщенных жиров ведет к атеросклерозу, аритмии и фатальным исходам. Частое включение в рацион жареной курицы и картофеля фри повышает вероятность смертности на 13–28% из‑за воспалительных процессов в сосудах, вызванных трансжирами.

Еще выше риски у тех, кто употребляет колбасы, сосиски и копчености. Из-за избытка соли и холестерина такие продукты увеличивают смертность среди пациентов с сердечными заболеваниями на 10–40%. Скачки давления и закупорка сосудов, по словам врача, неизбежно приводят к инфарктам и инсультам.

Альтернативой Скородумова называет запеченные блюда и контроль количества соли. Данные метаанализов показывают: замена жареного на запе

Ранее сообщалось, почему финал зимы устраивает организму стресс-тест и повышает риски инсульта.