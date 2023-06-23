Инфекции глаз и головные боли: разбираемся, чем может быть опасна маска для сна

Крепкий сон зачастую возможен лишь в идеальных условиях. Одним из которых является полная темнота в комнате. Летом светлеет рано и далеко не каждые шторы могут защитить от солнечных лучей. Многим приходит на помощь маска для сна.

Но оказывается, этот удобный и для многих незаменимый аксессуар может серьезно навредить здоровью. Дело в том, что на поверхности ткани скапливаются бактерии, пот и грязь, остатки макияжа и уходовой косметики.

«Такой «коктейль» точно не пойдет на пользу. В лучшем случае будет раздражение кожи, а в худшем – проблемы с глазами: конъюнктивит и ячмень, различные инфекции и воспаления», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» врач-офтальмолог Олег Васильев.

Кроме того, эксперт уточнил, что многие предпочитают плотно сидящую маску. От такой на утро могут болеть и покраснеть глаза, а также могут появиться головные боли. Выбирайте удобную маску из натуральных материалов, например, из хлопка или шелка, и стирайте ее каждые несколько дней. Тогда проблем не будет.

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