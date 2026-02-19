Инфекции, стресс и тесные бассейны: общественник потребовал запретить дельфинарии

Общественный деятель Вадим Попов призвал закрыть все дельфинарии в России, заявив, что в них наносится непоправимый вред высокоразвитым морским млекопитающим. В беседе с интернет-изданием « Абзац » он подчеркнул, что использование дельфинов для развлечения противоречит этическим нормам.

По словам Попова, давно пора принять решение о закрытии таких учреждений, поскольку доказано, что дельфины с их сложной социальной структурой страдают в ограниченном пространстве вне естественной среды. Он отметил, что из-за условий содержания у животных часто возникают инфекции кожи, глаз и дыхательных путей, которые редко встречаются в дикой природе.

Общественный деятель добавил, что в целом использование дельфинов для развлечений противоречит правам животных.

