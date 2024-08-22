Инфекционист Коновалов назвал рабочим правило пяти секунд с упавшей едой

Доцент кафедры инфекционных болезней у детей педиатрического факультета РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России Иван Коновалов в беседе с сайтом afi.ru рассказал, работает ли правило пяти секунд с упавшей едой.

ЖКТ человека более хрупкое, чем принято думать. Организм не подготовлен бороться со многими видами инфекций, особенно, если это грязь и бактерии на предметах. Однако по большей части это касается детей, которые в силу любопытства и возраста облизывают все подряд. Так формируется и иммунитет, позволяющий в будущем отвергать возбудителей болезней.

В случае с упавшей едой: правило работает, но не на 100%. По словам Коновалова, скорее всего, из-за пищи, съеденной с пола, взрослому человеку ничего не будет. Однако при попадании инфекции ситуация может развернуться по-другому, особенно, если имеются заболевания желудка или кишки.

В целом, поднимать еду с пола и есть ее даже после 10 секунд неопасно. Если бы это грозило летальным исходом человечество бы не выжило: иммунный ответ формировался тысячелетиями.

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