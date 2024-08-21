Косметолог Богачева посоветовала россиянкам холодную плазму против акне

Врач-косметолог клиники «Клазко» Светлана Богачева в беседе с «Газетой.ру» рассказала про процедуры, которые могут помочь от акне. Она назвала холодную плазму лучшим решением при борьбе с проблемой.

К высыпаниям на коже ведет избыток себума, к которой присоединяется инфекция, либо генетическая предрасположенность, гормональный сбой и плохой уход. Какой бы не была причина — точно ее установить могут лишь специалисты.

По словам Богачевой, чаще всего легкие формы акне легко лечат поверхностными процедурами. Однако среднюю и тяжелую формы уже сочетают с приемом препаратов. При акне нельзя трогать лицо, ковырять его и использовать грубые скрабы и пилинги. Соответственно, процедуру важно подобрать щадящую.

«Я в своей практике рекомендую пациентам с акне атравматичную вакуумную чистку и процедуру холодной плазмы NeoGen. Акне всегда сопровождается воспалительным процессом, который возникает из-за нескольких видов микроорганизмов. Использование аппарата NeoGen при лечении угревой болезни позволяет избавиться от симптоматики и избежать образования новых рубцов и шрамов на коже за счет антисептических и противовоспалительных свойств холодной плазмы», — заключила врач.

Косметолог и дерматолог помогут найти корень проблемы с кожей, дадут рекомендации, подберут подходящие по типу кожи процедуры. Однако вместе с этим важно помнить, что состояние кожи портят плохой уход, вредные привычки, неправильное питание, заболевания и многое другое.

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