Инфекционист Лазарюк рассказала, как определить свежесть замороженных рыбы и мяса

Петербургский врач-инфекционист Виктория Лазарюк в беседе с RuNews24.ru рассказала, какие признаки могут говорить об истекшем сроке годности замороженных продуктов. Есть несколько показателей, которые должны насторожить покупателя.

Бывает, что недобросовестные продавцы и магазины пытаются продать замороженную рыбу и мясо, которая прошла охлаждение и разморозку уже неоднократно. Из-за таких перепадов продукт пропадает, а также накапливает гистамин, провоцирующий негативные реакции организма. Чаще это аллергия и расширение сосудов. Но этом фоне клетки иммунной системы особенно уязвимы. Возникает раздражение кожи, слизистых, а также отеки и зуд. В лучшем случае это приводит к таким реакциям или паразитам, в худшем — к анафилактическому шоку. Последний может стать смертельным при осложнениях.

«Проверить мороженые рыбу и мясо на свежесть можно следующими способами. Надо проткнуть их разогретым ножом. Если из надреза пойдет неприятный запах, продукт непригоден к употреблению. Размороженную рыбу нужно положить на ладонь. Если голова и хвост повиснут — процесс гниения уже начался. Такой тест называется «проба на акробата», — рекомендовала эксперт.

Если мясо или рыба были разморожены дома по ошибке, то следует отправить продукт в крепкий маринад, а лишь потом вновь подвергать заморозке.

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