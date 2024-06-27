Инфекционист Лебедев предупредил об опасности готовых блюд летом

Жара плохо действует не только на человека, но и продукты питания. Готовым блюдам достаточно считанных часов, чтобы стать непригодным к употреблению. Об этом заявил врач-инфекционист Михаил Лебедев. Его предупреждения и рекомендации публикует KP.RU .

Отравление можно разделить на пищевую токсикоинфекцию (ПТИ) и острую кишечную инфекцию (ОКИ).

На жаре легко получить из готовых полежавших продуктов оба варианта. Все дело в том, что тепло и влажность — это лучшая среда для размножения бактерий. При ОКИ бактерии живут на поверхности пищи, но размножаются уже внутри организма человека. Это зачастую вызывает диарею, рвоту, интоксикацию. При ПТИ патогенные микроорганизмы уже размножились, что может вызвать ухудшение состояния, но в зависимости от количества микробов их активности.

Насторожить должны продукты, которые лежали в жаре или тепле 2-3 часа. При этом особо часто бактерии обитают на сыре, молочных продуктах, мясе, рыбе, плохо помытых овощах и консервах, длительно открытых или произведенных с ошибкой.

Клостридии, которые провоцируют ботулизм, живут в колбасных изделиях, грязных грибах, консервах, бобовых. Любая несвежая еда в безвоздушной среде делает подарок для клостридии, ведь она годами может жить в замкнутом аэробном пространстве.

Ранее сообщалось, что рыба оказалась одним из самых опасных продуктов для употребления летом.