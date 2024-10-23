В Пскове женщина заразилась ВИЧ после маникюра в салоне

Жительницу Пскова заразили ВИЧ-инфекцией во время маникюра, сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на соцсети. Информацию об этом подтвердили в Инфекционной клинической больнице Пскова.

Жительница Пскова была госпитализирована из-за заболевания. В процессе обследований у нее подтвердился страшный диагноз — вирус иммунодефицита человека. Ранее у пациентки не проявлялись симптомы инфекции.

После расследования специалисты установили, что женщина могла получить ВИЧ после маникюра в салоне. При этом известно, что псковичка часто обращалась к их услугам и не сталкивалась с проблемами. Других возможных причин заражения не обнаружили.

«После выписки из инфекционного стационара пациентка была направлена к специалистам филиала «Центр профилактики и борьбы со СПИД и инфекционными заболеваниями» для амбулаторного наблюдения и соответствующего лечения», — уточнили в медучреждении.

Жителей призвали обращаться за услугами в проверенные места. Важно проверять необходимые сертификаты и убеждаться, что инструменты проходят необходимую стерилизацию.

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