Информация о серийном обмане женщин в Кузбассе заинтересовала главу СКР

Глава СК России Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию с мошенничеством в Кузбассе, где главными жертвами повально становились женщины. Об этом пишет VSE42.Ru .

Александр Бастрыкин потребовал предоставить отчет о результатах проверки в Кузбассе. Как предварительно установили, мужчина в этом и других регионах совершал аферы, в которых впутывал женщин.

Ловелас знакомился с девушками, убеждал оформить кредиты, вносил вместе несколько платежей, а затем исчезал. Правоохранители, как стало известно, мошенника не задержали. Так как случаи зафиксировали уже не в одном регионе, дело приобрело более серьезный оборот. Официально проверку начали, о ее результатах и правовой оценке станет известно позже.

Ранее сообщалось, что жительница Екатеринбурга лишилась миллионов из-за знакомства на сайте.