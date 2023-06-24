Информационная диета и молитвы: выяснилось, как не паниковать при режиме КТО

В Московском регионе объявлен режим контртеррористической операции. Первоочередно, рассказывают психологи, в такой ситуации нужно сохранять спокойствие.

Главный соратник паники — это усердное чтение новостей, отметила психолог Кристина Радина.

«Мы загоняем себя в эмоциональную ловушку, когда читаем кучу новостных источников, причем не всегда достоверных, если мы говорим о социальных сетях», — уточнила эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По ее словам, таким образом мы загружаем мозг ненужными мыслями.

«Так что соблюдаем информационную диету, ограничиваем себя от ненужных ресурсов: выбираем несколько источников, и черпаем информацию только из них, читаем новости два раза в день по 10 минут, а не сутки напролет», — подчеркнула Радина.

Эксперт уточняет, что при панике можно вернуться к составлению четкого распорядка дня. Жизнь по графику — ключ к душевному спокойствию: мозг поймет, что все идет по плану.

«Вы никак не можете повлиять на происходящее, и в эмоциях нет смысла. Маловероятно, что происходящее вас затронет. Примите ситуацию, выпейте несколько капель пустырника, подышите лавандовым маслом, заварите успокаивающий чай», — добавляет психолог Виктория Хорошилова.

Эксперты сходятся во мнении, что религиозным людям помогает вера, вдумчивое и сконцентрированное чтение молитв. Других спасут философские учебники, особенно стоицизм.

«Когда эмоции уже одолевают, можно выписывать их на бумаге, писать, за что можно поблагодарить жизнь. Купировать тревогу можно глубоким дыханием или созданием физической опоры — взяться за поручень, прислониться спиной к стене. Можно представить глаза мамы, папы, мужа и другого человека, который смотрит на вас с любовью», — советует Хорошилова.

Важно принять, что наша жизнь состоит из неопределенности, подытожила Радина.

«Мы — всего лишь люди. Многие события в мире нам не подвластны, и нам приходится жить, принимая этот тот факт. Контролируя только свою зону ответственности, мы тоже можем прийти к душевному равновесию», — считает она.

Ранее мы сообщали, что жители Подмосковья могут получить психологическую помощь.