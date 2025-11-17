Инициатива наказана: проект о бесплатных парковках по ночам забраковали в Ярославской области

Власти Ярославской области окончательно отвергли идею о введении «ночного» и «праздничного» окна для бесплатной парковки. Как стало известно «Ведомостям», соответствующая инициатива депутатов от «Единой России» получила отрицательное заключение от регионального правительства.

Законопроект, который был разработан местными парламентариями, предполагал возможность для автомобилистов бесплатно оставлять машины на платных парковках в выходные и праздничные дни, а также в будни с 20:00 вечера до 8:00 утра.

Однако в официальном заключении, направленном правительством, указывается, что эта законодательная инициатива вступает в прямое противоречие с утвержденной концепцией развития платного парковочного пространства в регионе. Таким образом, плата за парковку в городах области будет взиматься круглосуточно и без исключений для нерабочего времени.

