Инициативу по привлечению афганских мигрантов в РФ раскритиковали

Популярный блогер Алексей Живов резко высказался против возможного начала трудовой миграции из Афганистана в Россию. Поводом для его реакции стало заявление посла Афганистана в РФ Хассана Гулла Хассана, сделанное 28 ноября, о том, что Москва и Тегеран изучают вопрос привлечения афганских рабочих.

В своем телеграм-канале Живов дал негативную оценку этой идее, заявив: «Везти в Россию афганцев — это совсем опрометчивый шаг». По его мнению, реализация такого плана приведет к тому, что к нынешним трудовым мигрантам из стран Средней Азии, в частности из Таджикистана, в российском обществе начнут относиться с гораздо большей симпатией.

Таким образом, инициатива, обсуждаемая на дипломатическом уровне, уже вызвала серьезную критику в публичном поле, где ее считают потенциальным источником новых социальных проблем.

Ранее сообщалось, что на Урале изменили правила приема детей мигрантов в детсады из-за нелегалов.