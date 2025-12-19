Вдова бойца СВО пожаловалась Путину на невозможность получить пенсию по потере кормильца

Во время традиционной прямой линии президент России Владимир Путин принес извинения женщине из Новосибирска, столкнувшейся с задержкой положенных ей выплат.

Вопрос затронул личную и болезненную тему: Кристина Сергеевна, вдова военнослужащего, погибшего в ходе специальной военной операции. Женщина сообщила, что, несмотря на гибель ее супруга в зоне специальной военной операции еще в январе 2024 года, она и двое ее маленьких детей (шести и четырех лет) до сих пор не получили пенсию по случаю потери кормильца, а также соответствующие удостоверения.

Отреагировав на обращение, Владимир Путин прямо в прямом эфире обратился к женщине со словами: «Во-первых, я хочу принести вам извинения, хочу извиниться перед вами за такую нерасторопность тех служб, которые должны решать вопросы подобного рода. Простите нас, пожалуйста».

«До сих пор не удается наладить нормальное взаимодействие между Минобороны и социальным блоком правительства», — признал Путин.

Ранее сообщалось, что чиновники из двух российских регионов трижды отказали в компенсации семье солдата, погибшего на СВО.