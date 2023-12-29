Инна Федотова исполнила мечту девочки из подмосковного Одинцово

Глава Министерства жилищной политики Подмосковья Инна Федотова приняла участие во Всероссийской акции «Елка желаний», в рамках которой она исполнила новогоднюю мечту Ясмин Набиевой из Одинцова.

Отмечается, что четырнадцатилетняя Ясмин учится игре на акустической гитаре у репетитора рядом с домом. Девочка уже давно мечтала об электрогитаре, и ее желание сбылось — впереди у Ясмин покорение музыкальных Олимпов.

Напоминаем, что «Елка желаний» — событие, где каждый может стать добрым волшебником и подарить радость детям, которым в силу обстоятельств особенно нужны чудеса. Устроить праздник для ребят может каждый на сайте.

Ране стало известно, что губернатор Андрей Воробьев исполнит новогодние желания троих детей из Подмосковья.