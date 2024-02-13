Инновационную продукцию для строительства дорог разработали в Московской области
Фото: [Пресс-служба Мининвеста МО]
В Балашихе на базе научно-производственной организации «НПП СК Мост» разработали материал, который может использоваться для строительства оснований дорог и будет выполнять функцию защиты от перепадов низких температур. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.
В ведомстве уточнили, что в данном материале соединили решетку и пенно-стекольный щебень, что позволяет выполнять функцию несущего и теплоизоляционного слоя. Автором и идейным руководителем проекта является генеральный директор НПО «НПП СК Мост», доктор транспорта Российской академии транспорта Вильгельм Казярян.
«На данный момент будет проводиться опытное применение на участках автомобильных дорог, конусах мостовых сооружений и откосах автомобильных дорог. В дальнейшем планируется применение материала в регионах с вечной мерзлотой», — добавили в сообщении.
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