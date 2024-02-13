Инновационную продукцию для строительства дорог разработали в Московской области

В Балашихе на базе научно-производственной организации «НПП СК Мост» разработали материал, который может использоваться для строительства оснований дорог и будет выполнять функцию защиты от перепадов низких температур. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.