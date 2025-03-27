Испанская Maxam столкнулась с проблемами продажи активов в РФ

Крупный мировой производитель промышленных взрывчатых веществ, испанская Maxam, испытывает трудности с продажей российского бизнеса и уходом с рынка. Об этом компания сообщила в обращении к администрации президента, аппарату первого вице-премьера Мантурова, Минпромторгу, Минфину, Счетной палате, Центробанку и Генпрокуратуре, передает РБК.

Причиной стали недружественные действия конкурентов и возбужденное уголовное дело. Maxamcorp International SL, основанная Альфредом Нобелем в 1872 году, представлена в более чем 60 странах и управляет более 80 предприятиями.

Компания специализируется на решениях для горнодобывающей отрасли, производстве патронов и пороха для охоты и любительской стрельбы, а также продукции и систем для обороны и безопасности.

Maxam начала деятельность в России в 2002 году, приобретя АО «В.С.И.» в Чапаевске Самарской области. Это было совместное предприятие Union Explosivos & Ensign Bickford (UEB), Maxam и российского производителя взрывчатых веществ «Промсинтез».

В письме компания указала, что в феврале 2024 года заключила предварительное соглашение о продаже российских активов российскому инвестору (не назван).

Уход планировался с соблюдением всех правил: согласование сделки с правкомиссией по иностранным инвестициям, скидка покупателю в размере 50–60% от рыночной стоимости и добровольный взнос в бюджет от 210 млн до 490 млн руб. Оценка бизнеса составляла 1,4 млрд руб.

Однако сделка не была одобрена (отклонена Минпромторгом) из-за ареста активов в рамках уголовного дела в отношении топ-менеджера. Maxam считает, что это действия бывших партнеров — АО «Промсинтез», которые также претендовали на покупку активов, но условия не были согласованы.

Ранее сообщалось, что компания «НФГ» приобрела ТЦ с вестибюлем метро «Адмиралтейская».