Иноагент и экстремист Артур Смольянинов готов выступать перед боевиками ВСУ, но тайно

Об этом беглый артист-релокант признался в беседе с российскими пранкерами Вованом и Лексусом, думая, что общается с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком.

В разговоре Смольянинов добавил, что, помимо украинских боевиков на передовой, готов выступить и перед президентом Украины Владимиром Зеленским. Но все это должно быть абсолютно инкогнито, чтобы якобы не навредить родне.

«У меня практически вся семья пока остается в России», — посетовал Смольянинов пранкерам.

Артур Смольянинов бежал из России весной 2022 года после начала СВО. В течении последних лет артист-иноагент и экстремист не раз высказывался против своей родины и ВС РФ, заявляя, что ему «плевать, в какой форме останется Россия». В отношении него возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что Филипп Киркоров сбежал из России в США под руку с мускулистым красавцем из Донбасса.