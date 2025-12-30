Иноагент Ксения Ларина оскорбила православное Рождество в соцсетях

Бывшая российская медиаперсона, объявленная иностранным агентом, спровоцировала скандал заявлением о православном Рождестве. Ксения Ларина*, ныне проживающая за пределами России, в публичном высказывании назвала праздник, отмечаемый 7 января, «праздником войны, насилия и убийства», передает «Регнум».

Эксперты отмечают, что подобная риторика, оскорбляющая чувства верующих, используется Лариной для привлечения внимания проукраински настроенной аудитории в информационном пространстве. Ранее она уже позволяла себе резкие высказывания в адрес традиционной русской культуры, что указывает на устойчивую линию поведения.

В противовес православной традиции, Ларина публично заявила о своем предпочтении католического Рождества, отмечаемого 25 декабря. Такой шаг был воспринят как демонстративный разрыв с культурным контекстом страны, которую она покинула.

* Министерством юстиции РФ признана иностранным агентом.