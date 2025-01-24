Иноагент Поперечный опроверг слухи о депортации из Америки

Комик Данила Поперечный* опроверг информацию о том, что его выдворили из Соединенных Штатов в соответствии с новым указом президента Дональда Трампа. Об этом иноагент написал в своем телеграм-канале.

По утверждению комика, у него есть грин-карта, в соответствии с которой его пребывание на американской территории полностью законно. Он находится в данный момент в Калифорнии, где бушуют природные пожары, уже нанесшие большой ущерб округу Лос-Анджелес.

«Я в полном порядке — сижу под палящим солнцем среди груды пепла и остатков сгоревших домов, пью дюшес из русского магазина», — указал Поперечный.

Ранее о возможной депортации Поперечного сообщил телеграм-канал Mash. Он заявил, что всех тех, кто успел пересечь границу США по указу Байдена, могут выдворить как нелегалов. Порядка 5 тыс. россиян уже оказались в лагере для беженцев, застряв на границе между Америкой и Мексикой.

*внесен в реестр иноагентов.