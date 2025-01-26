Иноагентам запретят заниматься образовательной деятельностью в России

Об этом в интервью РИА Новости сообщил глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев.

Организации, включенные в реестр иноагентов, могут лишиться лицензии на образовательную деятельность.

До этого он заявил, что 28 января комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, утвердит пакет законопроектов об исключении иноагентов из образовательного процесса в России.

Пискарев также отметил, что депутаты Госдумы выступили с инициативой ужесточить административную ответственность за отсутствие маркировки материалов иностранных агентов.

Ранее сообщалось о том, что иноагент Максим Покровский может получить дебютный штраф.