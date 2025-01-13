Иноагент Максим Покровский может получить дебютный штраф

Признанному в России иностранным агентом Максиму Покровскому* грозит дебютный штраф за отсутствие маркировки на публикации, появившейся в интернете. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на данные из картотеки Таганского суда столицы.

Уточняется, что музыкант является фигурантом административного дела по части 4 статьи 19.34 КоАП РФ, которая предусматривает денежное взыскание на сумму до 50 тыс. рублей. Покровский был внесен Минюстом в перечень иностранных агентов в конце марта 2023 года. Музыкант предпринял попытку оспорить данное решение и дошел до Верховного суда, однако получил отказ на свою инициативу.

Согласно фигурировавшей в суде информации, исполнитель занимается деятельностью политической направленности, имеет иностранное влияние, а еще распространяет различные сведения, в том числе видео с украинских ютуб-каналов.

Ранее сообщалось о том, что правила для иноагентов проигнорировала правнучкой летчика-испытателя Валерия Чкалова.

*Физическое лицо, признанное иноагентом на территории РФ