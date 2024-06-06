Иномарка наехала на двух юных самокатчиков в Тюмени

В Тюмени двое детей на самокате были сбиты иномаркой, которая пыталась проехать во двор. Школьникам понадобилась помочь врачей, пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на Госавтоинспекцию Тюменской области.

Инцидент случился 5 июня. По предварительной информации, электросамокат ехал на ул. Голышева у дома №10. Двое детей, 10 и 11 лет, стояли на СИМ вдвоем. В какой-то момент во двор стала заезжать Kia Rio, которая и наехала на ребят.

Позже установили, что иномарка поворачивала, а самокат двигался по краю проезжей части слишком быстро. Водитель не успел затормозить. В итоге произошел наезд, результатом которого стала травма ног обоих детей. Им потребовалась помочь медиков.

Семья ребенка, которому принадлежал самокат, отметила, что не была в курсе о мощности транспортного средства и документов на СИМ нет.

Ранее сообщалось, что в Туле автобус с пассажирами врезался в столб.