В Туле троллейбус с пассажирами на полном ходу врезался в столб

Столкновение произошло на проспекте Ленина около 14:30 по местному времени. В это время произошел страшный сон пассажиров наяву: у троллейбуса отказали тормоза. Общественный транспорт на полном ходу въехал в фонарный столб, оборвав провода под напряжением.

Ситуация требовала перекрытия движения по обе стороны из-за проводов и работы габаритной спецтехники. Только автокран занял несколько полос. Также в зону ДТП стянулись экстренные службы.

Несмотря на серьезность инцидента, чудом никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что три человека пострадали при столкновении автобуса и такси в Подмосковье.