Иномарка перевернулась во время экстремальной погони полиции

В Кемерове у ТРЦ «Спутник» завершилась рискованная погоня с участием полиции и белой Audi A6. Как пишет VSE42.Ru , в ходе преследования иномарка нарушила несколько ПДД, которые привели к аварии с перевертышем.

Водитель 2002 года рождения, заметив инспекторов, отказался останавливаться и начал опасный маневр по улицам города. В процессе преследования автомобилист выезжал на встречную полосу, проигнорировал несколько красных сигналов светофора и дорожные знаки. Он нарушил не меньше девяти ПДД.

Погоня закончилась во дворе жилого дома, где автомобиль врезался в припаркованный автомобиль и перевернулся. Как выяснилось позже, молодой человек был пьян — уровень алкоголя в выдыхаемом воздухе превысил допустимую норму в семь раз.

Сотрудники ГИБДД составили административный протокол за управление автомобилем в состоянии опьянения, что грозит штрафом в 45 тысяч рублей. Дополнительно водителю вменяют девять нарушений ПДД, включая неподчинение требованию полиции. Общая сумма штрафов может превысить 80 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что нетрезвый водитель без прав попался благодаря бдительности жителей Ноябрьска.