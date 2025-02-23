Иномарка сбила 8-летних девочек на тюбинге в Екатеринбурге, за из жизнь борются медики

В Академическом районе Екатеринбурга произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 55-летнего водителя автомобиля Kia Optima. В результате инцидента пострадали две восьмилетние девочки, которые случайно оказались на проезжей части, катаясь с горки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Пострадавших детей доставили в больницу с травмами в бессознательном состоянии. Инцидент произошел на ул. Академика Сахарова, уточнили в дорожной полиции.

«Водитель автомобиля Kia Optima, двигаясь по проезду к строительной площадке Преображенского парка, совершил наезд на двух девочек, катавшихся на тюбингах. Девочки восьми лет, находясь под присмотром родителей, скатывались с горки. По трагической случайности, они оказались на проезжей части, где ехал автомобиль», — пояснили в Телеграм-канале ведомства.

В медицинском учреждении оказывают помощь девочкам. Родители были убеждены в безопасности горки, поскольку дорога располагалась в противоположной стороне. Водитель с двадцатипятилетним стажем сообщил сотрудникам полиции, что двигался со скоростью примерно 15 километров в час и не смог экстренно затормозить. Мужчина был в трезвом состоянии.

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