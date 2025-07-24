Иномарка сбила юного велосипедиста на проспекте Мира

В Ноябрьске произошла авария с участием несовершеннолетнего велосипедиста. Как пишет интернет-издание «Ямал-Медиа», ребенка госпитализировали после наезда иномарки.

Инцидент случился 24 июля около 14:36 на парковке у дома № 36 по проспекту Мира. По предварительным данным ГИБДД, водитель автомобиля Toyota совершил наезд на ребенка, катавшегося на велосипеде. Медики диагностировали у пострадавшего закрытую черепно-мозговую травму. Его срочно доставили в городскую больницу.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту происшествия.

Ранее сообщалось, что в Чувашии четырехлетний ребенок завел автомобиль и сбил сестру.