Иномарка сбила подростка в Новом Уренгое

Девушка попала под колеса иномарки в Новом Уренгое. Как пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» , подростка увезли в больницу.

Инцидент произошел 21 июня, днем. По предварительной информации, на ул. Магистральной водитель Nissan сбил пешехода. Как уточнила пресс-служба ОГИБДД Нового Уренгоя, пострадала девушка 16 лет.

Было установлено, что подросток переходила дорогу на пешеходном переходе без светофора. Однако даже проход по зебре не уберег ее от наезда. С травмами пострадавшую доставили в городскую больницу. Ее состояние и характер повреждений не уточняется.

Выяснением подробностей ДТП занимаются правоохранители.

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