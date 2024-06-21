Водитель пытался силой затащить чужого ребенка в машину в Петербурге

Водитель Audi пытался затащить девятилетнего ребенка к себе в машину. Он громко ругался на мальчика и привлек к себе внимание прохожих. Об этом сообщает RT .

По предварительным данным, мужчина вышел из подъезда и стал кричать на ребенка девяти лет. Отец мальчика рассказал, что неизвестный зачем-то пытался затащить сына в машину, но отпустил бедолагу, когда за него вступилась прохожая.

Как отметил отец мальчика, возможно, дети слишком часто потешались над мужчиной. Они последнее время стучали к нему в окно и много хулиганили. Однако родители считают, что это не повод срываться на детях и тем более затаскивать их в машину.

Родители обратились к уполномоченному по правам ребенка по региону, а также написали заявление в полицию.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде мужчина пытался заманить девочек в подъезд и свою квартиру.