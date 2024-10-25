Иномарка сбила пожилую женщину в тульском Заречье

В Зареченском районе Тулы пенсионерка попала под колеса легкового автомобиля, сообщают Тульские известия со ссылкой на Госавтоинспекцию.

По предварительным данным, на улице Октябрьской 72-летняя тулячка пыталась перебежать дорогу в неположенном месте, что привело к ДТП. В момент перехода по проезжей части на нее наехал автомобиль Opel Astra под управлением 69-летнего мужчины. Водитель не ожидал, что на участок дороги выйдет пешеход.

Пожилая женщина получила травмы, но госпитализация ей не потребовалась. Врачи оказали помощь на месте, затем отпустили ее домой.

Ранее сообщалось, что на Киевском шоссе в Москве произошло массовое ДТП с пострадавшими.