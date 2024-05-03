Иномарка сбила ребенка во дворе в Новомосковске
Фото: [УГИБДД по Тульской области]
Ребенок пострадал при столкновении с габаритной иномаркой в тульском городе Новомосковск. Об этом со ссылкой на местное ГИБДД сообщает «ТУЛАСМИ».
Машина Haval F7 снесла ребенка, когда он находился во дворе многоквартирного дома на улице Молодежной. Юный житель неожиданно выскочил из-за припаркованного автомобиля: водитель не успел затормозить. На место приехала скорая помощь, однако история кончилась благополучно: медики помогли юному пациенту и в тот же день отпустили домой. Серьезно он не пострадал.
Родителям рекомендуют проговаривать ПДД с детьми чаще, призывая к внимательности на любых участках дорог, в том числе и во дворах жилых домов. Малыши часто оказываются в «слепой зоне», что ведет к аналогичным историям со столкновением. Не всегда такие ДТП проходят без трагических исходов.
Ранее сообщалось, что на трассе в Туле фура едва не столкнула легковой автомобиль в кювет.