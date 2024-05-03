Иномарка сбила ребенка во дворе в Новомосковске

Ребенок пострадал при столкновении с габаритной иномаркой в тульском городе Новомосковск. Об этом со ссылкой на местное ГИБДД сообщает «ТУЛАСМИ» .

Машина Haval F7 снесла ребенка, когда он находился во дворе многоквартирного дома на улице Молодежной. Юный житель неожиданно выскочил из-за припаркованного автомобиля: водитель не успел затормозить. На место приехала скорая помощь, однако история кончилась благополучно: медики помогли юному пациенту и в тот же день отпустили домой. Серьезно он не пострадал.

Родителям рекомендуют проговаривать ПДД с детьми чаще, призывая к внимательности на любых участках дорог, в том числе и во дворах жилых домов. Малыши часто оказываются в «слепой зоне», что ведет к аналогичным историям со столкновением. Не всегда такие ДТП проходят без трагических исходов.

Ранее сообщалось, что на трассе в Туле фура едва не столкнула легковой автомобиль в кювет.