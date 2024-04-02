Иномарка снесла неосторожную школьницу в Новокузнецке

В южной столице Кузбасса ребенок оказался под колесами машины. Издание «Vse42.ru» сообщает подробности со ссылкой на ГИБДД по региону.

Инцидент произошел 2 апреля по адресу пр. Кузнецкстроевский, 44. По предварительной версии, водитель иномарки Kia Spectra наехал на девочку 12 лет. Школьника шла по регулируемому переходу, но начала движение на красный свет. В итоге машина не успела среагировать и совершила наезд.

О происшествии изначально сообщили в соцсетях. На месте работали правоохранители и медики. Какие травмы получила школьница не уточняется.

Напомним, недавно в Ярославской области поезд снес автобус с пассажирами. Погибли семь человек. Позже стало известно, что диспетчер подавал разрешающие сигналы для проезда в состоянии алкогольного опьянения. Среди возможных причин трагедии также рассматривалась поломка автобуса.