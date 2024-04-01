Прокуратора раскрыла причины ДТП под Ярославлем

Северо-Западная транспортная прокуратура назвала вероятную причину ДТП с пассажирским поездом в Ярославской области.

По информации ведомства, автобус мог задержаться на железнодорожных путях, в результате чего произошло столкновение с движущимся поездом. Отмечается, что машинист применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось.

Также, говорится в сообщении прокураторы, по факту случившегося организована проверка. Она коснется исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации железнодорожного транспорта и соблюдения прав пассажиров.

По информации мэра Переславля Дмитрия Зяблицкого, автобус выполнял рейс по маршруту из Бектышево в Переславль.

Губернатор Ярославской области сообщал, что месте ДТП работают сотрудники правоохранительных органов, медицинские работники и экстренные службы. Он принес соболезнования погибшим в результате чрезвычайного происшествия.

Как пишут РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ, в результате ДТП погибли восемь человек.

1 апреля стало известно, что Новосибирске трамвай врезался в троллейбус. Из-за ДТП было заблокировано движение на перекрестке между улицами Вертковской и Станиславского. В результате аварии пострадали три человека.

Ранее мы сообщали, что под Вологдой сгорел легковой автомобиль после столкновения на встречной полосе.