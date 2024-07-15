Иномарка снесла пешехода на трассе «Кемерово — Андреевка»

Под столицей Кузбасс произошла дорожная авария, в результате которой погиб пешеход. Об этом пишет издание «Vse42.ru» .

Инцидент случился ночью, 15 июля. километре автодороги «Кемерово-Андреевка» произошло смертельное ДТП.

Предварительно установлено, что 55-летний водитель Renault Logan двигался по полосе трассы со стороны Лесной Поляны. В этот момент транспорт сбил 44-летнего пешехода, вышедшего на проезжую часть. Он ударился о капот, отлетел на дорогу и получил серьезные травмы. Спасти его уже не удалось: мужчина скончался на месте.

К месту смертельного ДТП стянулись сотрудники Госавтоинспекции и МВД, которые провели предварительный осмотр и изучение местности. В дальнейшем установят все детали и обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что водитель легковушки сбил двух человек на пешеходном переходе в Ступино.