Иномарка вылетела в кювет после столкновения с грузовиком под Тулой

На участке трассы Лапотково – Ефремов произошло ДТП с участием легковушки и грузовика. Иномарку откинуло за пределы дороги, сообщают Тульские известия .

Дорожное происшествие, предварительно, устроил водитель ЗИЛа. Он во время движения на 85-ом километре протаранил проезжающий попутно Kia Optima JF. В итоге иномарка улетела в кювет с левой стороны дороги, машина перевернулась.

По данным Госавтоинспекции Тульской области, пострадал 30-летний мужчина, водитель легковушки. К счастью, ему не потребовалась госпитализация: необходимую помощь оказали на месте. В это время транспорт вытащили из кювета.

Кто виновник ДТП будут выяснять правоохранители.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье погиб девятилетний мальчик и его мама во время ДТП. Было возбуждено уголовное дело.