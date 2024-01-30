В аэропорту Берлина из-за забастовки сотрудников отменили все рейсы

На четверг, 1 февраля, все вылеты из аэропорта Берлина будут отменены. Это связано, как пишет РИА Новости , ссылаясь на официальные сообщения, с забастовкой сотрудников.

30 января стало известно, что к данной забастовке во всей аэропортах страны сотрудников служб безопасности призывал второй по величине профсоюз страны Ver.di, уточняет издание.

Все вылеты на четверг, 1 февраля, отменены именно в связи с этой ситуацией. Могут наблюдаться проблемы и с прибытием рейсов – в каждом конкретном случае решения по ним будут приниматься авиакомпаниями. Профсоюз хочет повышения зарплат сотрудникам, а также улучшения трудовых условий, и именно для этой цели организует предупредительную забастовку.