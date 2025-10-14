Иностранец прочитал молитву у ТЦ в Михайловке — видео

В Волгоградской области иностранец совершил мусульманскую молитву прямо на улице. Это действие было заснято на видео и вызвало вопросы, поскольку рядом имеется специальное помещение для намаза. Об этом сообщает «Лента.ру» , ссылаясь на телеграм-канал «Царьград».

Инцидент произошел в Михайловке. Прохожие запечатлели, как мужчина выполнял намаз на тротуаре возле торгового центра.

Примечательно то, что в этом самом торговом комплексе оборудована отдельная комната для молитв. Однако по неизвестной причине гражданин предпочел помолиться на публике, а не в отведенном для этого месте.

Ранее в Подмосковье охранник совершил намаз в электричке на ходу.