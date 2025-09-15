В Подмосковье охранник попал на видео во время намаза в электричке

В Московской области мужчина совершил молитву в вагоне электропоезда во время движения, что было зафиксировано на камеру. Видеозапись, сделанную пассажиром, разместил в Сети телеграм-канал «Многонационал».

На видео видно, как молящийся стоит на коленях, совершая поклон. Вместо молитвенного коврика он использует некий предмет, похожий на часть оторванного кресла. Рядом стояла его обувь.

Администратор канала заострил внимание на одежде мужчины. По его мнению, на кадрах запечатлен сотрудник службы безопасности, в чьи обязанности входит поддержание спокойствия в электропоезде.

Ранее сообщалось, что в России появился первый халяльный компьютерный клуб для геймеров.