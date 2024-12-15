Операция по удалению жира закончилась трагедией в Дагестане

Женщина умерла в Махачкале при хирургическом вмешательстве, пишет Baza. По данным канала, родственники покойной обвиняют в случившемся некомпетентного врача.

Попытка сделать липосакцию в Москве провалилась: на женщине не сработала анестезия. В связи с этим врач Насият предложила пациентке отправится в Махачкалу, где ее знакомый анестезиолог может провести более эффективную общую анестезию. Специалист также пригласила возмущенную женщину остановиться у нее дома на время процедур. Женщина, желая избавиться от жира посредством операции, согласилась.

Липосакцию проводили 8 сентября. Однако в этот раз вмешательство не задалось из-за эмболии сосудов легких. Жир пациентки в ходе операции попал в кровоток и заблокировал кровеносные сосуды. В результате легкие отказали и спасти пациентку не смогли.

Родственники погибшей заявили, что трагедия произошла из-за врачебной ошибки или в целом из-за неквалифицированных хирургов и анестезиологов. Кроме того, вмешательство совершали в клинике без названия, которая находилась на ремонте. Выяснили, что у Насият не было медицинской лицензии и даже должного образования.

По данным канала Baza, после смерти дагестанки было возбуждено уголовное дело незаконное осуществление медицинской деятельности.

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