Иностранные граждане в Подмосковье смогут встать на учет по месту пребывания с помощью Единого портала госуслуг

Иностранные граждане в Московской области теперь могут вставать на учет по месту пребывания в электронном виде с помощью федерального портала госуслуг. Об этом сообщили в областном Мингосуправления.

«В основном мигранты легко осваивают новые технологии, другим мы готовы помочь разобраться. Для этого необходимо обратиться в многофункциональные центры, где наши консультанты всегда окажут помощь с подачей заявления», — рассказала директор МФЦ Рузского округа Светлана Бебешева.

Граждане из других стран могут отправить уведомление о своем прибытии, а также о прибытии своих детей в орган миграционного учета через Единый портал госуслуг. Кроме того, владелец жилья, в котором иностранцы будут вставать на учет, тоже могут дать свое согласие в электронном виде.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.